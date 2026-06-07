Французский журналист Валид Ашершур высказался по поводу игры российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в минувшем сезоне.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Ашершур сказал, что вратарский вопрос в «ПСЖ» будет зависеть от работы на трансферном рынке, но стоит отдать должное Сафонову. Журналист отметил, что для Шевалье футболка «ПСЖ» оказалась слишком тяжёлой, а для россиянина — гораздо легче.

«Иногда Сафонов действует немного безрассудно, но он был важен в решающих матчах сезона, несмотря на все свои недостатки. Я убеждён в том, что его история с "ПСЖ" и Луисом Энрике ещё не закончена», — сказал Ашершур RMC Sport.

По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Люки Шевалье и стал основным голкипером «ПСЖ». Россиянин помог парижскому клубу выиграть Лигу чемпионов во второй раз кряду.