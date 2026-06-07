Сборная Алжира сообщила о продлении контракта с главным тренером Владимиром Петковичем.

Владимир Петкович globallookpress.com

Теперь он будет действовать до конца июля 2028 года. Также заключены договорённости о продлении соглашения с помощниками Петковича — ассистентом Давиде Моранди, тренером вратарей Гвидо Нани и тренером по физической подготовке Паоло Ронгони.

60‑летний босниец принял под своё руководство сборную Алжира в феврале 2024 года, смог с командой отобраться в финальную часть ЧМ‑2026 и добраться до четвертьфинала Кубка африканских наций 2025 года.

Алжир сыграет на мундиале в группе J с Аргентиной, Австрией и Иорданией.