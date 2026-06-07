В минувшем сезоне «Реал» занял 2-е место в таблице Примеры, уступив лидерство «Барселоне».

Пять проблем Моуринью в «Реале»: бунт болельщиков, внутренние конфликты и связка Мбаппе — Винисиус

Ранее в СМИ сообщали о том, что после переизбрания Переса «Реал» возглавит Жозе Моуринью , а также будут подписаны защитники Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензел Думфрис из «Интера» .

Стало известно, что Перес набрал 64,1% голосов, опередив Рикельме. Действующий президент «Реала» продолжит работу на своем посту до 2030-го года.

Флорентино Перес победил испанского бизнесмена Энрике Рикельме на выборах президента мадридского «Реала» . Об этом сообщает El Chiringuito.

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