Флорентино Перес победил испанского бизнесмена Энрике Рикельме на выборах президента мадридского «Реала». Об этом сообщает El Chiringuito.
Стало известно, что Перес набрал 64,1% голосов, опередив Рикельме. Действующий президент «Реала» продолжит работу на своем посту до 2030-го года.
Ранее в СМИ сообщали о том, что после переизбрания Переса «Реал» возглавит Жозе Моуринью, а также будут подписаны защитники Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензел Думфрис из «Интера».
В минувшем сезоне «Реал» занял 2-е место в таблице Примеры, уступив лидерство «Барселоне».