Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о будущем в питерской команде бразильского защитника Нино.

«Он незаменимый игрок для нашей команды. Мы очень близко дружим семьями. И я как друг очень хотел бы, чтобы Нино остался с нами, и пока никаких конкретных предложений нет. Надеюсь, что 20 июня на первом сборе я увижусь с ним», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

В минувшем сезоне Нино провел в российском чемпионате в составе «Зенита» 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом РПЛ.