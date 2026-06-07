Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну из Саудовской Аравии.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Если бы на данный момент у Сперцяна было предложение от "Реала", "Барселоны", "ПСЖ", клубов, которые в своей стране борются и в Лиге чемпионов, то тогда мы могли бы говорить: "А почему Саудовская Аравия?" "Комо" — вариант неплохой, но это не тот клуб, который будет бороться за чемпионство и победу. А ему уже 27 лет. Поэтому если нет предложений, о которых ты мечтал, но тебе предлагают огромные деньги, то, на мой взгляд, почему бы туда не пойти?» — цитирует Мора «Матч ТВ».

Ранее была информация, что Сперцян может уже этим летом перебраться в «Аль-Ахли» или «Комо».

Напомним, что «Краснодар» занял второе место по итогам прошлого сезона РПЛ, уступив только «Зениту».