«Ленинградец» обыграл на своём поле «Миасс» со счётом 3:1 в 17‑м туре Второй лиги дивизиона «А» в группе «Золото» и обеспечил себе за тур до конца турнира возвращение в Первую лигу.

Артёмий Укомский ФК «Ленинградец»

Сейчас у команды 33 очка, и она лидирует в таблице, обгоняя «Сибирь» на два очка. От третьего места «Велеса» сейчас отрыв в 6 очков, что гарантирует автоматическое повышение в классе.

Голы в ворота «Миасса» забивали Данила Емельянов (25‑я минута), Артёмий Укомский (29‑я минута) и Максим Бачинский (66‑я минута).

«Ленинградец» покинул Первую лигу по итогам сезона 2023/2024.