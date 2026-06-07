Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о российском хавбеке «красных дьяволов» Амире Ибрагимове.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Ибрагимов молодец, что приехал в расположение сборной. Дай бог ему здоровья, чтобы играл, попытался закрепиться в основном составе "Манчестер Юнайтед". У нас же был Сергей Пиняев, который ездил на стажировку в "Юнайтед". Помните, как все кричали "ура‑ура", а по итогу он в "Локомотиве" выходит на замену. Давайте дождемся конечного результата, как будет развиваться карьера Амира дальше.

В мое время никто вообще не знал, что я уезжаю в "Манчестер". Дай бог, чтобы он там заиграл — это будет хорошо для нашего российского футбола. Если наш игрок будет играть в Европе, то это будет большим плюсом не только для сборной, но и всей страны. Жаль, что это не все понимают», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, что Ибрагимов смог дебютировать за сборную России в матче против Буркина-Фасо (3:0).