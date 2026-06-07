Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос об игре форварда Килиана Мбаппе в составе команды.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Килиан всегда был очень эффективен, а сегодня даже больше. Последние два-три года он играет в центре, но я всегда давал ему много свободы. Баланс всегда важен. В любом случае Франция всегда будет сильнее с Мбаппе на поле», — приводит слова Дешама La Gazzetta dello Sport.

Впервые в истории мундиаля в финальной части выступят 48 сборных. Турнир пройдет 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Соперниками сборной Франции по группе станут команды Сенегала, Ирака и Норвегии.