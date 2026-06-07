Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает равными шансы нескольких сборных выиграть стартующий вскоре чемпионат мира 2026 года.

Дидье Дешам globallookpress.com

« Испания, которая с де ла Фуэнте добавила скорости своей игре во владении мячом. А скорость сложно контролировать. Германия, великая футбольная держава, благодаря качеству своих игроков. Как и Англия Тухеля, которой я действительно восхищаюсь. Португалия, которую не следует недооценивать. Две южноамериканские команды, Аргентина и Бразилия. И почему бы не Марокко, которое постоянно прогрессирует?» — цитирует Дешама La Gazzetta dello Sport.

Впервые в истории мундиаля в финальной части выступят 48 сборных. Турнир пройдет 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.