7 июня в 21:45 мск в городе Вараждин состоится очная дуэль сборных Хорватии и Словении. Далее в тексте расскажем о том, где смотреть товарищеский матч.
Для Хорватии очень важно сегодня одержать победу. Перед стартом ЧМ у команды пока что два поражения подряд. «Шашечные» проиграли Бразилии и Бельгии.
Словения после провала в квалификации ЧМ сменила главного тренера, который теперь пытается найти новый стиль игры команды. Пока что удается не очень. Словенцы одержали одну победу в последних трех матчах под его руководством.
Удастся ли хорватам провести удачную игру перед началом мундиаля?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.91.
- Коэффициенты букмекеров: 1.35 — победа Хорватии, 4.60 — ничья, 9.00 — победа Словении.
- ИИ считает, что матч выиграет Хорватия со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Хорватия — Словения смотрите на LiveCup.Run.