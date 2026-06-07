7 июня в 21:45 мск в городе Вараждин состоится очная дуэль сборных Хорватии и Словении. Далее в тексте расскажем о том, где смотреть товарищеский матч.

Для Хорватии очень важно сегодня одержать победу. Перед стартом ЧМ у команды пока что два поражения подряд. «Шашечные» проиграли Бразилии и Бельгии.

Словения после провала в квалификации ЧМ сменила главного тренера, который теперь пытается найти новый стиль игры команды. Пока что удается не очень. Словенцы одержали одну победу в последних трех матчах под его руководством.

Удастся ли хорватам провести удачную игру перед началом мундиаля?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.91.

Коэффициенты букмекеров: 1.35 — победа Хорватии, 4.60 — ничья, 9.00 — победа Словении.

ИИ считает, что матч выиграет Хорватия со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Хорватия — Словения смотрите на LiveCup.Run.