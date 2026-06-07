Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе над возвращением российских клубов и сборной к международным турнирам.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Не знаю таких, у кого были надежды на возвращение в международные турниры в этом году. Всё планируется только на 2027 год, чтобы хоть что-то сдвинулось с места. Верю, что в 2027 году у России получится поучаствовать в международных турнирах. Это касается и сборной, и клубов. Говорю об основных командах, конечно, а также о юношеских и женских. В следующем году это будет намного реальнее», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Напомним, что отстранение отечественных клубов и сборной от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА длится с февраля 2022 года.