Бывший форвард сборной «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением по поводу победы сборной России над Буркина-Фасо (3:0) в товарищеской игре.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Настрой в этом матче понравился больше, чем во встрече с Египтом. Совсем другими были мотивация и настрой у нас. Ребята проснулись и показали свое мастерство и желание играть в футбол. Карпин, конечно, поговорил с ними хорошо.

Карпине не был доволен игрой команды? Правильно. Валера всегда недоволен, когда есть какие‑то недоработки, когда не все то, что он желает видеть в игре, выполнено. Тем не менее есть результат, мячи есть. Да, соперник далеко не самый сильный, но и предыдущего соперника — сборную Египта — тоже выдающимся соперником назвать нельзя. Здесь надо говорить по ситуации, которая есть на данный момент: ну, нет у нас сейчас высокой мотивации. Но на этот раз, повторюсь, настрой и желание мне понравились», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 9 июня против сборной Тринидада и Тобаго.