Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о проблемах «мерсисайдцев» в прошедшем сезоне.

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» globallookpress.com

Напомним, что команда заняла 5-е место в таблице английской Премьер-лиги с 60-ю очками в активе. После окончания сезона Арне Слот покинул пост главного тренера «Ливерпуля».

«Проблемы тянулись одна за одной. С того момента, как мне позвонили и сообщили ужасные новости о Диогу (Жоте), и до того момента, когда я сидел на траве в прошлом месяце и наблюдал за прощанием Салаха и Робертсона.

Травмы, личные проблемы, неудачные игры — все это было. В результате нам не удалось добиться стабильности в чемпионате. За те восемь лет, что я провел в "Ливерпуле", я никогда раньше не испытывал ничего подобного.

Я несу личную ответственность за то, как все обернулось, потому что я люблю "Ливерпуль". Я капитан одного из самых прекрасных клубов в мире, и я горжусь этим. Но это делает такой сезон еще более мучительным. Я испытываю огромное чувство ответственности.

Для меня нормально брать на себя ответственность. Я быстро принимаю ответственность от других. Однако в прошлом году в "Ливерпуле" я иногда брал на себя слишком много. Из этого я тоже извлекаю уроки», — сказал ван Дейк NU.

Ранее стало известно имя лучшего футболиста «Ливерпуля» по итогам сезона.