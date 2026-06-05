Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи получил награду по итогам сезона-2025/26.

Доминик Собослаи globallookpress.com

25-летний хавбек из Венгрии был признан лучшим футболистом мерсисайдского клуба по результатам завершившейся кампании. Несмотря на отсутствие завоёванных трофеев, «Ливерпуль» сумел финишировать на пятой строчке в чемпионате Англии и обеспечить себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Собослаи стал одним из ключевых исполнителей команды, проведя за сезон 53 матча во всех турнирах. На его счету 13 забитых мячей и 12 результативных передач.

Контракт венгерского полузащитника с «Ливерпулем» действует до июня 2028 года.