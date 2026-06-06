«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали, предложив за него сумму в диапазоне от 80 до 90 миллионов евро. Об этом сообщает ресурс Caught Offside.

Сандро Тонали globallookpress.com

Согласно источнику, «Ньюкасл» оценивает Тонали не менее чем в 110 миллионов и не намерен расставаться с 26-летним футболистом. Помимо «Манчестер Юнайтед», интерес к игроку проявляют также «Арсенал» и «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Тонали сыграл 53 матча во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач. Его контракт с «Ньюкаслом» действует до лета 2028 года.