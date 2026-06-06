6 июня сборная Португалии примет сборную Чили в товарищеском матче, который начнется в 20:45 мск. Рассказываем, где и как можно смотреть видеотрансляцию.

Португалия активно готовится к чемпионату мира, являясь одним из главных фаворитов предстоящего турнира. Это будет ее первый контрольный матч. После этого португальцев ждет Нигерия, а дальше группа с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Чилийцы на мундиаль не вышли. Вместо этого они довольствуются товарищескими матчами и в конце марта проиграли Новой Зеландии. Но это было первое фиаско команды с самой квалификации на ЧМ. До этого сборная Чили одержала 5 побед подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.51.

Котировки букмекеров: Португалия фаворит за 1.19, 6.60 — ничья, 14.0 — победа Чили.

ИИ предсказал победу сборной Португалии со счетом 1:0.

Где смотреть Португалия — Чили онлайн

Прямую трансляцию матча Португалия — Чили смотрите на LiveCup.Run в 2:45 мск.