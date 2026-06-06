Экс-полузащитник сборной России Павел Погребняк высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Если Сперцян решит ехать в Саудовскую Аравию, скажу: возьми меня с собой, я тоже поеду (смеется) За такие деньги я там тоже где‑нибудь на террасе в доме посидел, на тренировки походил, в аналитическом отделе поработал бы. Можно за год заработать себе на три жизни вперед… Посмотрите, что делают европейские футболисты. Жоау Феликс, которого купил "Атлетико" за сто с лишним миллионов, уже десять команд поменял. Думаете, он жалуется? Зато у него уже частный самолет и все остальное. Парню 27 лет только! Кошмар! Если есть вариант — пусть едет, вернуться всегда успеешь, тебе же не 40 лет», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Ранее появилась информация, что ближневосточный клуб рассматривает в качестве усиления команды капитана «быков». Также игроком сборной Армении интересуется итальянский «Комо».

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.