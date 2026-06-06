Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев считает Валерия Газзаева важнейшим тренером в своей футбольной карьере.

Павел Мамаев (в центре) и Вагнер Лав globallookpress.com

«Валерий Георгиевич Газзаев — мой футбольный отец, который в свое время меня пригласил в ЦСКА. Он не обращал внимания на мою истерику, когда я вообще ничего не понимал в 18 лет. Я с ним ругался, что хочу уйти, потому что не играю. Он ударил кулаком по столу и сказал: "Можешь говорить что угодно, но ты остаешься в команде". Наверное, он видел во мне какую-то перспективу.

Благодаря этим обстоятельствам я остался в ЦСКА, а потом мне удалось заиграть и провести там шесть прекрасных лет. Этот человек для меня как футбольный папа, который дал мне путь в футбол высочайшего уровня внутри нашей страны.

С ним я осознал, что нет такого слова "ничья". Есть только одно слово — "победа", и любой другой результат воспринимается как трагедия. Это тренер с большой буквы», — рассказал Мамаев «Чемпионату».

Сейчас Мамаеву 37 лет, он закончил карьеру в 2022 году. За ЦСКА, в который он перешёл в 2007 году, он несколько сезонов отыграл при Валерии Газзаеве.