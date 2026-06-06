Мамаду Селлу Бальде, министр спорта Гвинеи, обсудил возможность организации товарищеского матча между национальной футбольной командой своей страны и сборной России.

Сборная России по футболу globallookpress.com

«Это отличная идея. Мы готовы сыграть. Знаем сборную России как трудолюбивую команду с игроками высокого уровня. Безусловно, это может быть хороший матч», — приводит слова Бальде ТАСС.

В настоящее время российская сборная отстранена от участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией футбола и Союзом Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), и вынуждена ограничиваться контрольными играми.

5 июня российская сборная одержала победу над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0.