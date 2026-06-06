Защитник «Ньюкасла» Льюис Холл может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TEAMtalk.

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Стало известно, что руководство «сорок» не хочет продавать своего защитника, установив цену на трансфер Холла в 70 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании защитника «Айнтрахта» Натаниэля Брауна. Немецкий клуб хочет получить за этот переход около 64 млн евро.

Третий кандидат на позицию левого защитника в стан «красных дьяволов» — это игрок «Барселоны» Алекс Бальде.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Аталанты» станет игроком «Манчестер Юнайтед».