Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

Эдерсон Лоуренсо globallookpress.com

Стало известно, что «манкунианцы» согласовали трансфер с«Аталантой». Итальянский клуб получит 40,5 млн евро за этот переход, а также 4,5 млн евро в качестве бонусов.

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Эдерсоном о подписании контракт до лета 2030-го года с опцией автоматического продления соглашения еще на один сезон.

В минувшем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» 30 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал голевую передачу.