Полузащитник «Аталанты» Эдерсон Лоуренсо станет игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.
Стало известно, что «манкунианцы» согласовали трансфер с«Аталантой». Итальянский клуб получит 40,5 млн евро за этот переход, а также 4,5 млн евро в качестве бонусов.
«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Эдерсоном о подписании контракт до лета 2030-го года с опцией автоматического продления соглашения еще на один сезон.
В минувшем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» 30 матчей в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал голевую передачу.