Вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза хочет получать больше игровой практики в клубе и намерен в туре по США проявить себя перед новым главным тренером Андони Ираолой.

Федерико Кьеза globallookpress.com

«Я хочу играть постоянно. Если не получится в АПЛ — поищу где‑то в другом месте. В свой первый год в "Ливерпуле" я практически не играл. Отправлюсь в тур с клубом по США, а потом поговорю с представителями клуба и новым тренером Ираолой», — цитирует Кьезу La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне 28‑летний Кьеза сыграл за мерсисайдцев 36 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Срок его соглашения с клубом истекает летом 2028 года.