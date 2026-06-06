Сборная Бельгии одержала победу над командой Туниса в товарищеской встрече со счетом 5:0.

Голами в составе победителей отметились Леандро Троссард (28'), Шарль де Кетеларе (53'), Кевин де Брейне (65'), Доди Лукебакио (85') и Николя Раскин (87').

Тунисцы играли в меньшинстве после удаления Исмаэля Гарби на 62-й минуте.

Результат матча

Бельгия Брюссель 5:0 Тунис Тунис

1:0 Леандро Троссард 28' 2:0 Шарль Де Кетеларе 53' 3:0 Кевин Де Брёйне 65' 4:0 Доди Лукебакио 85' 5:0 Николас Раскин 87'

Бельгия: Тибо Куртуа, Тома Мёнье ( Диегу Морейра 80' ), Натан Нгой, Брандон Мехеле, Тимоти Кастань ( Максим Де Кёйпер 73' ), Амаду Онана ( Ромелу Лукаку 65' ), Юри Тилеманс ( Аксель Витсель 73' ), Кевин Де Брёйне ( Николас Раскин 80' ), Шарль Де Кетеларе ( Ханс Ванакен 65' ), Леандро Троссард ( Доди Лукебакио 73' ), Жереми Доку ( Матиас Фернандес 73' )

Тунис: Амин Бен Хамида ( Анис Бен Слимане 65' ), Омар Рекик, Монтассар Тальби, Исмаэль Гарби, Эйе Скири, Элиас Ашури ( Мортада Бен Уаннес 65' ), Hazem Mastouri ( Firas Chaouat 46' ), Mohamad Belhadj Mahmoud, Khalil Ayari ( Sebastian Tounekti 46' ), Adam Arous ( Rayan Elloumi 79' ), Abdelmouhib Chamakh

Жёлтые карточки: Диегу Морейра 90+3' — Исмаэль Гарби 49'

Красная карточка: Исмаэль Гарби 62' (Тунис)