Сборная Бельгии одержала победу над командой Туниса в товарищеской встрече со счетом 5:0.
Голами в составе победителей отметились Леандро Троссард (28'), Шарль де Кетеларе (53'), Кевин де Брейне (65'), Доди Лукебакио (85') и Николя Раскин (87').
Тунисцы играли в меньшинстве после удаления Исмаэля Гарби на 62-й минуте.
Результат матча
БельгияБрюссель5:0ТунисТунис
1:0 Леандро Троссард 28' 2:0 Шарль Де Кетеларе 53' 3:0 Кевин Де Брёйне 65' 4:0 Доди Лукебакио 85' 5:0 Николас Раскин 87'
Бельгия: Тибо Куртуа, Тома Мёнье (Диегу Морейра 80'), Натан Нгой, Брандон Мехеле, Тимоти Кастань (Максим Де Кёйпер 73'), Амаду Онана (Ромелу Лукаку 65'), Юри Тилеманс (Аксель Витсель 73'), Кевин Де Брёйне (Николас Раскин 80'), Шарль Де Кетеларе (Ханс Ванакен 65'), Леандро Троссард (Доди Лукебакио 73'), Жереми Доку (Матиас Фернандес 73')
Тунис: Амин Бен Хамида (Анис Бен Слимане 65'), Омар Рекик, Монтассар Тальби, Исмаэль Гарби, Эйе Скири, Элиас Ашури (Мортада Бен Уаннес 65'), Hazem Mastouri (Firas Chaouat 46'), Mohamad Belhadj Mahmoud, Khalil Ayari (Sebastian Tounekti 46'), Adam Arous (Rayan Elloumi 79'), Abdelmouhib Chamakh
Жёлтые карточки: Диегу Морейра 90+3' — Исмаэль Гарби 49'
Красная карточка: Исмаэль Гарби 62' (Тунис)
Обе команды начнут выступление на ЧМ-2026 с 15 июня. Бельгийцы сыграют в одной группе с Египтом, Ираном и Новой Зеландии. Тунис в одном квартете выступит с Швецией, Японией и Нидерландов?