Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) обнародовала список шести лучших игроков сезона 2025/2026 в английской Премьер-лиге.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Как информирует официальный аккаунт PFA в социальной сети X, в число претендентов вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, хавбек «Ливерпуля» и Райан Гравенберх, а также три игрока «Арсенала»: Давид Райя, Габриэл Магальяйнс и Деклан Райс.

Каждый год PFA выбирает лучшего игрока Премьер-лиги на основе голосования среди самих футболистов. Ранее Бруну Фернандеш уже становился обладателем этого звания по итогам сезона, а также был признан лучшим игроком сезона по версии Ассоциации футбольных журналистов.