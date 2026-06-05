Глава РФС Александр Дюков отметил, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Китаем. Ожидается, что встреча состоится в 2027 году.

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«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциацией проведение матча основных мужских сборных команд. Скорее всего, это уже в следующем году произойдёт», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее Россия и Китай сыграли контрольную встречу в женском футболе. Россиянки победили со счетом 2:1.

5 июня национальная сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Буркина-Фасо. Встреча начнется в 20:00 мск.