Семья Глейзеров рассматривает возможность продажи еще части акций «Манчестер Юнайтед», как пишет Bloomberg.

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и его компания Ineos приобрели 25% акций клуба за 1,25 млрд фунтов в 2023 году.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что некоторые члены семьи Глейзеров обсуждают продажу своей доли в «МЮ». Они владеют клубом более 20 лет, и за это время неоднократно сталкивались с протестами болельщиков.

Также стало известно, что несколько акционеров из американской семьи рассматривают возможность продажи части или всей своей доли. Изначально внутренние обсуждения касались продажи акций отдельными членами семьи, которые сейчас надеются убедить остальных присоединиться к этому решению, рассказали источники.