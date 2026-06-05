Сборная Молдовы в Кишиневе примет сборную Болгарии в рамках товарищеского матча, который состоится 5 июня в 20:00 мск.

Молдова и Болгария ожидаемо не смогли преодолеть квалификацию на чемпионат мира, так что этим летом они будут отдыхать. При этом болгары успели летом провести товарищеский матч с Черногорией, который они успешно проиграли 0:1. Для молдаван это будет первая игра за несколько месяцев. Ранее они проиграли в четырех поединках подряд.

Стоит отметить, что Молдова и Болгария сыграют друг с другом впервые с 1995 года. У хозяев ни одной победы в этой серии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Котировки букмекеров: 3.40 — победа Молдовы, 3.05 — ничья, 2.25 — победа Болгарии

Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Молдова — Болгария смотрите на LiveCup.Run.