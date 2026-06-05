Управляющий семейного траста Леви решил продать 24,99% акций «Тоттенхэма». Сегодня Eight Sports Capital Limited объявила о заключении сделки по приобретению акций ENIC, материнской компании «Тоттенхэма».

Eight Sports Capital, входящая в состав Triller, контролируется бизнесменами Винг-Фай Нг и Ричардом Цаем. По информации журналиста Sky Sports Роба Харриса , генеральный директор Eight Sports Capital, американский технологический предприниматель Бруклин Эрик , является болельщиком «Тоттенхэма».

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