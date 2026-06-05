Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отметил игру грузинского хавбека «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Хвичу признали лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона-2025/26. В России полузащитник выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

«Путь Хвичи дает понять: шанс есть у всех. Если попасть в Европу, дальше все в твоих руках. Хвича — молодец, показывает топовый уровень», — заявил Батраков Sport24.

В прошедшем сезоне Батраков отыграл за железнодорожников 36 встреч, забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач. «Локомотив» в чемпионате России-2025/26 финишировал на третьей строчке.