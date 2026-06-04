Президент «Урала» Григорий Иванов объявил о том, что не сообщал об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера команды.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Сообщения о том, что мы расстались с Василием Березуцким не соответствуют действительности.

Я сказал журналистам, что сейчас у нас все в отпуске — и игроки, и тренеры. Больше ничего. Все остальное — домыслы. Давайте не будем торопить события!» — цитирует Иванова пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года. Под его руководством команда не смогла выйти из Первой лиги в РПЛ, проиграв в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо» с результатом 0:1 и 0:2.