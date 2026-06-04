4 июня в 20:00 мск в Сольне состоится товарищеский матч сборных Швеции и Греции.

Швеция вырвала для себя путевку на мундиаль, обыграв в плей-офф Украину и Польшу. При этом команда не справилась с Норвегией в недавнем товарищеском матче, который закончился поражение 1:3. Сегодня шведы проведут последнюю подготовку перед стартом ЧМ.

Греция выступит в роли спарринг-партнера. Команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира. Он станет для нее первым с марта. На данный момент гости не выигрывают уже 3 матча подряд. Они сыграли нулевую с Беларусью, проиграли Парагваю и расписали мировую с Венгрией.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Котировки букмекеров: 1.94 — победа Швеции, 3.69 — ничья, 4.03 — победа Греции.

Прогноз ИИ: победа Греции со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Швеция — Греция смотрите на LiveCup.Run.