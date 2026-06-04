Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о том, что ЦСКА продлил контракт с вратарем Игорем Акинфеевым еще на год.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Почему бы еще не поиграть? ЦСКА правильно сделал, что продлил контракт. Здорово, что такие великие футболисты остаются в РПЛ, я только поддерживаю такие решения. Тандем с Торопом будет достаточно качественным. Если Игорь будет сильнее — будет играть, если нет — будет помогать, как второй тренер. В ЦСКА сейчас новый молодой тренер, неизвестно, как у него пойдет, а тот же Акинфеев прошел хорошую школу, может как‑то подсказать», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что новый контракт 40-летнего Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. Он является воспитанником московской команды и всю карьеру провел в стане «армейцев».