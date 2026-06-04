Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Павел Мамаев высказал своё мнение по поводу назначения главным тренером армейцев Дмитрия Игдисамова.

Павел Мамаев globallookpress.com

«Я провёл в ЦСКА шесть лет — с тех времён глобально ничего в плане руководящих постов не поменялось. Люди не глупые. Если они видят потенциал в Игдисамове и верят, что он может привести команду к поставленным задачам, почему нет? ЦСКА — клуб, где ты всегда будешь работать под давлением и всегда будут самые высокие задачи. Руководители всё видят. Они ведут его с академии», — сказал Мамаев «Чемпионату».

1 июня стало известно о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА на постоянной основе. Ранее он заканчивал сезон в качестве исполняющего обязанности после увольнения Фабио Челестини.