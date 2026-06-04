Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Юрий Ковтун высказался о перспективах москвичей в следующем сезоне РПЛ.

Юрий Ковтун globallookpress.com

«Интересно было смотреть на "Спартак", за короткий период у нового тренера появился результат. Были близки к бронзовым медалям, выиграли Кубок России.

Задача выиграть чемпионат ставится неспроста. Считаю, что у "Спартака" есть все шансы бороться, команда будет претендентом на титул. Главное, избежать чехарды в результатах, что раньше приводило к сменам тренеров», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» стал четвертым и остановился в шаге от завоевания медалей.