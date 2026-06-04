Экс‑голкипер ЦСКА и сборной России Владимир Габулов считает Владислава Торопа сложившимся вратарём и то, что он скоро заменит в основе армейцев Игоря Акинфеева.

Владислав Тороп globallookpress.com

«Тороп — хороший и качественный вратарь, уже, можно сказать, состоявшийся. Но есть над чем работать и к чему стремиться. У него всё есть для того, чтобы стать в будущем основным вратарём ЦСКА и преемником Акинфеева, тем более когда он выступает с ним бок о бок», — сказал Габулов «Советскому спорту».

Недавно 40‑летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА ещё на один сезон. 22‑летний Тороп является воспитанником армейцев, в основном составе дебютировал в 2021 году.