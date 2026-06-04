В товарищеском матче сборной Андорры в родных стенах победила команду Лихтенштейна со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Алекс Мартинес на 73-й минуте встречи, а Жорди Алаез на 80-й минуте с пенальти установил окончательный результат на табло.
Результат матча
АндорраАндорра-ла-Велья2:0ЛихтенштейнВадуц
1:0 Алешандре Мартинез 74' 2:0 Жорди Алаез 81' пен.
Андорра: Икер, Макс Льовера, Иан Оливера, Мойсес Сан-Никола (Алешандре Мартинез 56'), Марк Пужоль (Франсиско Помарес 56'), Biel Borra Font (Жорди Алаез 71'), Hugo Ferreira (Хесус Рубио 71'), Eric Izquierdo, Pau Babot (Ot Remolins 56'), Aron Rodrigo Tapia, Guillaume Silvain Lopez
Лихтенштейн: Юстин Оспельт, Макс Гопель, Ларс Трабер, Йенс Хофер (Лиам Кранц 77'), Андреас Малин, Марсель Бюхель (Жюльен Хаслер 77'), Ливио Мейер, Фабио Люк Нотаро (Кенни Киндле 60'), Ферхат Саглам (Philipp Gassner 60'), Alessio Hasler, Emanuel Zund
Жёлтые карточки: Марк Пужоль 44' (Андорра), Иан Оливера 68' (Андорра)
Напомним, что сборные Андорры и Лихтенштейна не выступят на предстоящем Мундиале.