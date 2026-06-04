В товарищеском матче сборной Андорры в родных стенах победила команду Лихтенштейна со счетом 2:0.

Открыл счет в этой игре Алекс Мартинес на 73-й минуте встречи, а Жорди Алаез на 80-й минуте с пенальти установил окончательный результат на табло.

Результат матча

Андорра Андорра-ла-Велья 2:0 Лихтенштейн Вадуц

1:0 Алешандре Мартинез 74' 2:0 Жорди Алаез 81' пен.

Андорра: Икер, Макс Льовера, Иан Оливера, Мойсес Сан-Никола ( Алешандре Мартинез 56' ), Марк Пужоль ( Франсиско Помарес 56' ), Biel Borra Font ( Жорди Алаез 71' ), Hugo Ferreira ( Хесус Рубио 71' ), Eric Izquierdo, Pau Babot ( Ot Remolins 56' ), Aron Rodrigo Tapia, Guillaume Silvain Lopez

Лихтенштейн: Юстин Оспельт, Макс Гопель, Ларс Трабер, Йенс Хофер ( Лиам Кранц 77' ), Андреас Малин, Марсель Бюхель ( Жюльен Хаслер 77' ), Ливио Мейер, Фабио Люк Нотаро ( Кенни Киндле 60' ), Ферхат Саглам ( Philipp Gassner 60' ), Alessio Hasler, Emanuel Zund

Жёлтые карточки: Марк Пужоль 44' (Андорра), Иан Оливера 68' (Андорра)