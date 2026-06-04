Новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался о своем назначении на этот пост.

Андони Ираола globallookpress.com

«Я очень взволнован. Очевидно, вы знаете о "Ливерпуле", знаете, что это огромный клуб, один из величайших в мире. Не нужно много причин, чтобы "Ливерпуль" привлек тебя. "Ливерпуль" — это "Ливерпуль". Атмосфера, болельщики, клуб, возможность тренировать топ-игроков, бороться за трофеи — думаю, ничего не может быть привлекательнее этого. Трудно найти что-то подобное. Так что я очень взволнован началом работы», — приводит слова Ираолы клубная пресс-служба.

Ираола возглавлял «Борнмут» три последних сезона, в этом привёл команду к шестому месту в АПЛ, позволив команде впервые в истории сыграть в еврокубках. «Ливерпуль» стал в чемпионате пятым.