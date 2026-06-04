«Ноттингем Форест» отверг первое предложение «Манчестер Сити» о трансфере Эллиота Андерсона, информирует The Athletic.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Несмотря на эту неудачную попытку, «горожане» продолжат вести переговоры о переходе 23‑летнего полузащитника сборной Англии.

Также интерес к Андерсону проявляет и «Манчестер Юнайтед», но пока не делал официального предложения.

В этом сезоне полузащитник провёл 38 матчей в АПЛ, забил 4 гола. В составе сборной Англии он будет выступать на чемпионате мира. Рыночная цена Андерсона сейчас составляет 75 млн евро.