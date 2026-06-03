Петербургский «Зенит» и тренер вратарей Юрий Жевнов решили не продлевать контракт.

Юрий Жевнов globallookpress.com

«Уважаемый Юрий Владимирович! Мы благодарим вас за годы, проведенные в Петербурге, за вклад в достижения сине-бело-голубых и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба клуба.

45‑летний специалист трудился на своей должности в стане чемпиона России с 2018 года. Также он провёл три сезона в «Зените» (2010–2013) в качестве игрока.

Также Жевнов известен по работе в тренерском штабе сборной Белоруссии (2017–2018).