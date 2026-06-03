Мкртыч Сперцян, отец хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказался о том, что футболистом интересуются в Саудовской Аравии.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» предложил полузащитнику трехлетний контракт с зарплатой в размере 10 миллионов в год без учета бонусов.

«Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если… Но нет такого, что он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем», — сказал Мкртыч Сперцян «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в чемпионате России.