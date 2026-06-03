Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян находится в сфере интересов клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

По данным источника, 25-летнему футболисту предложен контракт сроком на три года с зарплатой около 10 миллионов евро в год без учёта бонусов. Отмечается, что игроку импонируют амбиции саудовского клуба, а переговоры между сторонами близки к завершению.

При этом «Краснодар» не намерен расставаться с одним из ключевых игроков команды, чей действующий контракт рассчитан до 2029 года. В связи с этим Сперцян планирует обсудить возможный трансфер напрямую с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.