Заслуженный тренер России Юрий Сёмин считает, что продливший контракт с ЦСКА Игорь Акинфеев принесёт ещё немало пользы команде.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Это отлично. Игорь — большая легенда. Он ещё в силах продолжить играть в нашем чемпионате и помогать ЦСКА. Какие‑нибудь матчи он ещё обязательно для них вытащит.

Игорь сильнее Сафонова? Спорный момент. Тот хорош, и этот хорош. Матвей хорош для "ПСЖ", а Игорь хорош для ЦСКА», — сказал Сёмин «Матч ТВ».

В основном составе армейцев 40‑летний Акинфеев дебютировал в 2003 году. С командой он шесть раз завоёвывал золотые медали чемпионата России, восемь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Кубок УЕФА.