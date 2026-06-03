Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба, по обновленным данным портала Transfermarkt, теперь оценивается в 100 миллионов евро.

Вильям Салиба globallookpress.com

За сезон 2025/26 французский футболист увеличил свою стоимость на 10 миллионов евро. Ранее отметку в 100 миллионов евро смог преодолеть только один игрок — Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

Салиба защищает цвета «Арсенала» с 2019 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2030-го. За это время француз сыграл 184 матча за «канониров», забив восемь голов и отдав три результативные передачи.