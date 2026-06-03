Сборная Польша дома сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеской встрече — 2:2.
Голами в составе поляков забили Кацпер Потульский (45+1') и Пшемыслав Висневский (90+5'). У нигерийцев отличились забитыми мячами Терем Моффи (23') и Пол Онуачу с пенальти (77').
Результат матча
ПольшаВаршава2:2НигерияАбуджа
0:1 Теремас Моффи 23' 1:1 Kacper Potulski 45+1' 1:2 Пол Онуачу 77' пен. 2:2 Пшемыслав Висневски 90+5'
Польша: Камиль Грабара, Пшемыслав Висневски, Ян Беднарек, Якуб Каминьский, Бартош Слиш, Пётр Зелиньски (Оскар Петушевский 90'), Никола Залевский (Karol Czubak 90'), Себастьян Шиманьски (Норберт Войтушек 62'), Роберт Левандовски, Кароль Свидерски (Марко ван Гинкел 62'), Kacper Potulski (Якуб Кивёр 82')
Нигерия: Мадука Окойе, Бруно Оньемаечи (Рафаэль Оньедика 46'), Эммануэль Фернандес (Кэлвин Бейсси 46'), Иго Огбу, Фрэнк Аниика (Пол Онуачу 46'), Вильфред Ндиди, Теремас Моффи (Заиду Сануси 46'), Акор Адамс (Адесево Аджайи 46'), Моузес Саймон (Фисайо Деле-Баширу 63'), Tochukwu Nadi (Рафиу Дуросинми 46'), Abdullahi Bewene
Жёлтые карточки: Бартош Слиш 21', Роберт Левандовски 80' — Abdullahi Bewene 59', Рафаэль Оньедика 80'
Нигерийцы сыграют 10 июня в гостях против Португалии, поляки выйдут на поле только в сентябре против боснийцев в первом туре Лиги В Лиги наций.