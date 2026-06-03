Нигерийцы сыграют 10 июня в гостях против Португалии, поляки выйдут на поле только в сентябре против боснийцев в первом туре Лиги В Лиги наций.

Голами в составе поляков забили Кацпер Потульский (45+1') и Пшемыслав Висневский (90+5'). У нигерийцев отличились забитыми мячами Терем Моффи (23') и Пол Онуачу с пенальти (77').

Сборная Польша дома сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеской встрече — 2:2.

2.32

Прогнозы•Послезавтра 05:00 Мексика — Сербия. Прогноз и ставка Мексика уверенно разделается с сербами

Футбол•Сегодня 23:44 Нидерланды — Алжир: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол•Сегодня 23:42 Люксембург — Италия: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол•Сегодня 05:37 Гаити — Новая Зеландия: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол•Вчера 22:14 Грузия — Румыния: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 21:59 Кейн, Холанн и еще восемь фаворитов на «Золотую бутсу» ЧМ-2026

Футбол•Сегодня 20:08 Лучший тренер евросезона-2025/26: финалисты ЛЧ, швейцарская сказка и сенсация из «Комо»

Футбол•Сегодня 11:45 Золотой резерв: Ямаль и еще 20 главных молодых звезд ЧМ-2026

Футбол•Вчера 22:03 Спустя рукава. Топ-7 антигероев РПЛ сезона 2025/2026

Футбол•Вчера 20:08 Тактика, медиа и арбитры: Что ожидать от Ираолы в «Ливерпуле»

Выбор читателей

Футбол•30/05/2026 14:51 Пять проблем Моуринью в «Реале»: бунт болельщиков, внутренние конфликты и связка Мбаппе — Винисиус

Хоккей•29/05/2026 10:17 Плей-офф меняют, Кубок отменяют: что придумали в КХЛ на новый сезон

Футбол•31/05/2026 00:41 «ПСЖ» снова на вершине Европы! Нервы «Арсенала» не выдержали серию пенальти

Футбол•01/06/2026 20:49 Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня

Футбол•30/05/2026 00:21 ЧМ-2026 — не помеха: Почему Кварацхелия — фаворит «Золотого мяча»

Самое интересное

Футбол•24/03/2026 19:51 Талантливый, но ленивый: кто такой Робиньо Ваз и почему он оказался в «Роме»

Футбол•24/03/2026 14:18 Проклятие финалов: как «Арсенал» снова сломался в решающий момент

Игры•24/03/2026 16:33 FC 26: молодые таланты, способные стать мировыми звездами в режиме карьеры

Футбол•23/03/2026 13:46 Между прошлым и будущим: почему «Манчестер Сити» лучше, чем вы думаете