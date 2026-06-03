Следующий «товарняк» Нидерланды проведут 8 июня против Узбекистана, Алжир 10 числа сыграет против Боливии.

Матч проходил на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Автор единственного мяча как раз выступает за местный «Фейеноорд».

Единственный гол в матче забил Анис Хадж Мусса на 86-й минуте.

Сборная Нидерландов уступила на своем поле в товарищеской встрече команде Алжира со счетом 0:1.

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