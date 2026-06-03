Сборная Нидерландов уступила на своем поле в товарищеской встрече команде Алжира со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил Анис Хадж Мусса на 86-й минуте.
Результат матча
НидерландыАмстердам0:1АлжирАлжир
0:1 Анис Хадж-Мусса 86'
Нидерланды: Барт Вербрюгген (Мемфис Депай 46'), Ян Паул ван Хекке (Брайан Бробби 87'), Вирджил ван Дейк (Джастин Клюйверт 46'), Микки ван де Вен (Натан Аке 46'), Матс Виффер (Мартен де Рон 69'), Райан Гравенберх (Робин Руфс 46'), Тейьяни Рейндерс (Теун Коопмейнерс 69'), Френки де Йонг (Квинтен Тимбер 69'), Крисенсио Саммервилл (Йоррел Хато 46'), Дониелл Мален (Лютсхарел Гертрейда 69'), Коди Матес Гакпо (Ваутер Вегорст 81')
Алжир: Лука Зидан, Райан Айт Нури (Жауэн Аджам 46'), Зинеддин Белаид, Айсса Манди (Rafik Belghali 46'), Уссем Ауа (Мохамед Тугай 46'), Набиль Бенталеб, Рамиз Зерруки (Фарес Шаиби 46'), Амин Гуири (Nadhir Benbouali 63'), Мохамед Амура (Adil Boulbina 69'), Рияд Марез (Анис Хадж-Мусса 46'), Achref Abada (Ибрахим Маца 46')
Матч проходил на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Автор единственного мяча как раз выступает за местный «Фейеноорд».
Следующий «товарняк» Нидерланды проведут 8 июня против Узбекистана, Алжир 10 числа сыграет против Боливии.