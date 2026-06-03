Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины и клуба «Интер Майами», стал обладателем международной премии принцессы Астурийской в сфере спорта за 2026 год. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда принцессы.

Лионель Месси globallookpress.com

38-летний футболист выиграл конкурс, в котором участвовали 27 кандидатов из 12 разных стран. Инициатором номинации стал Давид Гонсалес Алонсо, президент клуба «Ветуста Универсидад де Овьедо Триатлон».

Церемония вручения наград запланирована на октябрь. Месси получит скульптуру испанского художника Жоана Миро, диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч евро.