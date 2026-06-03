3 июня в 21:45 мск состоится товарищеский матч сборных Люксембурга и Италии.

Люксембург накануне имеет две побед подряд над Мальтой. Хозяева обыграли соперника 5:0 по сумме двух встреч и смогли сохранить прописку в Лиге С Лиги наций УЕФА.

Италия потерпела неудачу в квалификации на чемпионат мира. Таким образом, итальянцы пропустят мундиаль в третий раз подряд. В финале плей-офф «адзурри» не справились с Боснией и Герцеговиной, проиграв ей в серии пенальти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Котировки букмекеров: 7.53 — победа Люксембурга, 4.86 — ничья, 1.43 — победа Италии.

Прогноз ИИ: победит Италия со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Люксембург — Италия смотрите на LiveCup.Run.