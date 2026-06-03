Сборная Италии обыграла в товарищеской встрече команду Люксембурга со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Франческо Пиу Эспозито на 49-й минуте.
Результат матча
ЛюксембургЛюксембург0:1ИталияРим
0:1 Франческо Пио Эспозито 49'
Люксембург: Антони Морис, Лоран Жанс, Сеид Корач, Дирк Карлсон, Мика Пинту (Энес Махмутович 67'), Венсан Тиль (Себастьян Тиль 77'), Кристофер Мартинс, Матиас Олесен, Флориан Бонерт (Hamza Kadamani 67'), Данель Синани, Tomas Cruz
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Бартезаги, Фабио Кьяродия, Пьетро Комуццо (Matteo Dagasso 76'), Лука Колеошо, Луиджи Керубини (Сейду Фини 67'), Шер Ндур, Лука Липани (Франческо Камарда 76'), Никколо Писилли, Костантино Фавасули (Никколо Фортини 67'), Франческо Пио Эспозито (Филиппо Мане 76')
Жёлтая карточка: Лука Липани 51' (Италия)
Следующий «товарняк» итальянцы проведут 7 июня против Греции, Люксембург днем ранее сыграет против Албании.