Следующий «товарняк» итальянцы проведут 7 июня против Греции, Люксембург днем ранее сыграет против Албании.

Единственный гол в матче забил Франческо Пиу Эспозито на 49-й минуте.

Сборная Италии обыграла в товарищеской встрече команду Люксембурга со счетом 1:0.

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