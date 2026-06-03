Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов высказался о перспективах голкипера Владислава Торопа стать основным вратарем «армейцев».

Владислав Тороп globallookpress.com

«Тороп — хороший и качественный вратарь, уже можно сказать, состоявшийся. Но есть над чем работать и к чему стремиться. У него всё есть для того, чтобы стать в будущем основным вратарём ЦСКА и преемником Акинфеева, тем более когда он выступает с ним бок о бок», — цитирует Габулова «Советский спорт».

В минувшем сезоне 22-летний вратарь сыграл в 23 матчах во всех турнирах, где пропустил 25 мячей и пять раз отыграл «на ноль».