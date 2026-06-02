Сборная Португалии начала заключительный этап подготовки к ЧМ-2026. Первая тренировка команды Роберто Мартинеса состоялась 1 июня на базе в Майами.

Главной новостью занятия стало участие капитана команды Криштиану Роналду. Легендарный форвард уже присоединился к сборной и дал понять, что полностью сосредоточен на предстоящем турнире.

«Миссия на чемпионате мира начинается!» — написал Роналду в социальных сетях.

Пока португальская команда работает не в полном составе. На первой тренировке присутствовали 23 футболиста, тогда как ряд игроков прибудет позже.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Португалии предстоят матчи против Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.